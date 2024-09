Schmidt mit Reinigungsroboter

Die Reinigungsfirma Schmidt mit Sitz in Ried beschäftigt österreichweit bereits 1500 Mitarbeiter, nun werden erstmals moderne Reinigungsroboter im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz eingesetzt. Die Schmidt-Reinigung agiere damit als einer der ersten Anbieter der Branche in diesem hochsensiblen Bereich als Vorreiter.

"Mit dem Reinigungsroboter bieten wir dem Krankenhaus eine leistungsfähige, ressourcensparende und effiziente Lösung für die Reinigung vieler Flächen an", sagt Maximilian E. Schmidt, Geschäftsführer des Familienunternehmens. Alle Mitarbeiter würden weiterhin im Unternehmen bleiben und umfassend technisch geschult – zusätzlich würden technikaffine Fachkräfte eingestellt, die die Spezialroboter den örtlichen Gegebenheiten entsprechend programmierten, sagt Schmidt. Die Roboter sollen rund um die Uhr geräuschlos die Reinigung der Gänge auf verschiedenen Ebenen des Krankenhauses übernehmen.

Die Reinigungsroboter werden von der Firma Schmachtl aus Linz produziert. "Der Reinigungsroboter dokumentiert jeden Reinigungsvorgang, erstellt automatisch ein Reinigungsprotokoll und ermöglicht so eine schnelle Kontrolle der Reinigungsergebnisse", sagt Patrick Hinterholzer, Geschäftsführer von Schmachtl. Dank einer Vielzahl von Sensoren seien die Roboter in der Lage, auch durch komplexe Umgebungen sicher zu navigieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper