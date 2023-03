Schmidbauer nun Kommandant der Feuerwehr Ried

Florian Schmidbauer wurde im Rahmen einer Jahreshauptversammlung zum neuen Kommandanten der Feuerwehr der Stadt Ried gewählt. Vorgänger Josef Leherbauer, der sich wie im Vorfeld angekündigt nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, wurde für seinen engagierten Einsatz gewürdigt.

Neuer 1. Kommandant-Stellvertreter ist Mathias Gruber, neuer 2. Kommandant-Stellvertreter Michael Eicher. Der neue Kommandant Florian Schmidbauer hat, wie berichtet, nach seiner Wahl vom Samstag gleich am Montag bei einem Brand in einer Rieder Produktionshalle seine "Feuertaufe" in dieser Funktion erfolgreich hinter sich gebracht.

Im Vorjahr hatte die Feuerwehr Ried 650 Einsätze zu bewältigen, darunter 136 Brände. Die Helfer standen 5038 Stunden im Einsatz und erbrachten inklusive Übungen, Wartung und nötiger Verwaltung insgesamt 23.700 Stunden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper