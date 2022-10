Schmankerl für Technikfreunde

Hauseigene Mechaniker laden zum Tech-Talk in die lebende Werkstatt ein. Am Mittwoch, 9. November, dreht sich alles um Oldies: Anhand einer KTM 250 MX demonstrieren Technikexperten Restaurationsmöglichkeiten. Infos auf www.ktm-motohall.com

Das finale Rennen der MotoGP am 6. November in Spanien wird via Leinwand ab 10 Uhr live übertragen, mit dabei ist KTM-Motorenkonstrukteur Kurt Trieb.