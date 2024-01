Schlossgespräche: Vom Spiel mit der Wahrheit

"Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar", erklärte Schriftstellerin Ingeborg Bachmann 1959 in einer Dankesrede. Ja, aber wie verhält sich das mit der Wahrheit? Wann endet sie und wo fängt die Lüge an?

Dieses "Spiel mit der Wahrheit" ist Thema der heurigen Zeller Schlossgespräche im Schloss Zell an der Pram. "Wir stellen dabei immer ein gesellschaftsrelevantes Thema in den Mittelpunkt, das dann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und diskutiert wird", sagt Martin Brait, Pastoralvorstand der Pfarre Schärding und Leiter des Projektes "Brücken bauen" – daraus entstanden die Zeller Schlossgespräche, die 2018 erstmals veranstaltet wurden.

Video: Martin Brait im Gespräche

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Heuer heißt das Thema ,Vom Spiel mit der Wahrheit. Zwischen Fakten und Fake News‘", sagt Martin Brait. Der Auftakt dazu erfolgt am Donnerstag, 29. Februar, mit einem unterhaltsamen Abend, an dem Österreichs Faktenchecker Andre Wolf vom Verein Mimikama (ein Verein gegen Internetmissbrauch) sein Social-Media-Stand-up-Programm "Dein Internet ist kaputt!" präsentiert.

Kaffeegespräche und Diskussion

"Bei den Kaffeegesprächen am 8. März können sich Interessierte mit dem Thema vertiefend auseinandersetzen", erklärt Bettina Zauner, pädagogische Mitarbeiterin im Bildungszentrum Schloss Zell an der Pram. Bei diesen Kaffeegesprächen stehen Vertreter aus Politik, Ethik und Journalismus für Diskussionen zur Verfügung (siehe Infobox). Die Hauptveranstaltung am Abend ist ebenfalls dem Thema "Vom Spiel mit der Wahrheit" gewidmet. Als Keynote Speaker wird ORF-Journalist Tarek Leitner zum Thema sprechen und auch an der anschließenden Podiumsdiskussion teilnehmen.

Info und Anmeldung: Schloss Zell an der Pram, Tel.: 0732 / 7720 51200 oder per Mail: schloss-zell.post@ooe.gv.at

Zeller Schlossgespräche 2024

Donnerstag, 29. Februar: Um 19.30 Uhr präsentiert die Theatergruppe des Gymnasiums Schärding Ergebnisse ihrer Projektarbeit. Anschließend Social-Media-Stand-up mit Andre Wolf vom Verein Mimikama "Dein Internet ist kaputt!"

Freitag, 8. März: Kaffeegespräche von 14.30 bis 17.30 Uhr zu den Themen "Wahrhaftigkeit in der Politik" mit Nicole Leitenmüller, Bürgermeisterin Lembach, "Das Wort im Mund umdrehen" mit Thomas Schlager-Weidinger, Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, und "Schlagzeile um jeden Preis?" mit OÖN-Redakteur Roman Kloibhofer.

Keynote und Podiumsdiskussion "Vom Spiel mit der Wahrheit. Zwischen Fakten und Fake News" mit TV-Journalist Tarek Leitner, Nicole Leitenmüller, Thomas Schlager-Weidinger, Psychologin Carolin Unger-Swoboda; Moderation: Roman Kloibhofer

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Zell an der Pram Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.