Schloss Katzenberg: Ab 14. April sind die Giganten der Urzeit zu sehen

T-Rex, Triceratops und Co. scharren bereits in den Startlöchern: Ab 14. April können auf Schloss Katzenberg die Saurier besucht werden. Das Dinoland wird die größte Urzeit-Freizeitattraktion für Familien und Dino-Fans in ganz Oberösterreich und Niederbayern. Zusammen mit dem "S´Innviertel Tourismus" soll das Spektakel im Innviertel zum Besuchermagnet im Grenzgebiet werden.

Die Aufbauarbeiten laufen momentan noch auf Hochtouren, ab 14. April (Gründonnerstag), wird sich das Dinoland von seiner schönsten Seite zeigen. Tickets gibt es bereits auf www.dino-land.at zu kaufen.

Erste Bilder der Aufbauarbeiten:

In einem wunderschönen Wald- und Wiesenareal mit rund 40.000 Quadratmetern Fläche können die Besucher in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen. Und das nicht nur für eine Saison, das Dinoland im Schlosspark Katzenberg soll ein fester und dauerhafter Familien-Erlebnispark werden.

Familien mit Kindern können sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine erlebnisreiche Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit mehr als 70 lebensgroßen und äußerst realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien begeben, die ab 14. April im Schlosspark Katzenberg heimisch sind.

Auge in Auge mit beeindruckenden Kolossen wie dem Tyrannosaurus Rex oder dem Triceratops bis hin zum Stegosaurus, um nur einige der bekanntesten Urzeit-Echsen zu nennen. Sie erzählen interessante Geschichten und werden kleine und auch große Forscher begeistern. Alle Modelle wurden unter wissenschaftlicher Anleitung originalgetreu gefertigt. Einige können sich dank einer aufwändigen Animatronik sogar täuschend echt bewegen und geben Laute von sich.

Rund 100.000 Besucher haben sich in den beiden vergangenen Jahren auf Schloss Tüßling von den Dinosauriern begeistern und faszinieren lassen, nun soll die Erfolgsgeschichte des Dinolandes in die nächste Runde gehen.

Neben den beeindruckenden Exponaten bietet der Erlebnis-Park auch ein vielfältiges und außergewöhnliches Mitmach-Programm für jedes Alter: Im Dinodrom können die kleinen Besucher in Dino-Scootern ihre Runden drehen, beim Dino-Reiter auf lebensgroßen Sauriern sitzen und bei der Dino-Rallye einen personalisierten Forscherpass gewinnen. Spannend und lehrreich ist das Aussieben von Schätzen und das Freilegen von Fossilien im Forschercamp, in dem die Kinder zu Hobby-Archäologen werden.

Dinoland Katzenberg

Öffnungszeiten: 14. April bis 30. Oktober

In den Ferien von Bayern und Oberösterreich: Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr.

Außerhalb der Ferien: Samstag und Sonntag, von 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass jeweils um 15 Uhr).

Sonderöffnungstage: 18. April (Ostermontag), 4. Mai (St. Florian), 26. Mai (Christi Himmelfahrt), 27. Mai (Brückentag), 6. Juni (Pfingstmontag).