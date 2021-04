Schloss Hagenau: Verein hofft weiter auf Spenden

Der Verein "Bildungs- und Kulturzentrum Schloss Hagenau" ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Wie berichtet, pachtet der Verein seit 1. August 2020 das Schloss in Hagenau. Mit Gottvertrauen blickt Yvonne Seidel, Obfrau des Vereines, in die Zukunft. Sie hofft, dass die Spenden bald zusammenkommen. Bisher ist der Verein vom Ziel noch weit entfernt. 3,5 Millionen Euro kostet das Anwesen in St. Peter inklusive aller Nebenkosten, mehr als 3,3 Millionen Euro fehlen dem Verein noch. Für die Renovierungsarbeiten hätte man bereits Unterstützung zugesichert bekommen. Mit den Arbeiten wird jedoch erst begonnen, wenn der Kauf unter Dach und Fach ist.

Indes möchte man auf Wunsch der Bevölkerung in der gut erhaltenen Schlosskapelle Maiandachten abhalten. An den Samstagen 1., 8., 15. und 22. Mai finden die Andachten jeweils von 19 bis 19.30 Uhr statt, Einlass ist ab 18.45 Uhr. Am 29. Mai soll zur Abschlussandacht ein Benefizkonzert von 18 bis 19.30 Uhr stattfinden, Einlass ab 17.45 Uhr. Die Spenden kommen dem Kaufvorhaben zugute, die Platzanzahl ist begrenzt. Visionen für das Schloss in Hagenau hat der Verein viele: Platz haben soll ein Nachhilfe-, Therapie- und Kongresszentrum sowie etwa ein Museum über die Geschichte des Schlosses. Es sollen am Areal Freiluftkonzerte und Hochzeiten stattfinden können, geplant ist auch ein Hochseilkletterpark. Derzeit steht das Schloss leer. Ein paar Räume werden von der School of Education am "Seminar Schloss Bogenhofen" für Unterrichtszwecke genützt. Die neueste Investition des Vereines war ein Rasenmähertraktor, der mit Unterstützung der Firma Mauch in Burgkirchen angeschafft wurde.

Mehr über den Verein online unter www.schlosshagenau.at