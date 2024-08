Schlimme Zustände auf weiterem Bauernhof im Bezirk Braunau

Erst vergangene Woche sind verheerende Missstände in einem Kuhstall im Bezirk Braunau bekannt geworden. Die Behörde ließ – wie berichtet – den Stall räumen. Wenige Tage später der nächste Fall: verdreckte Kühe von Kopf bis Fuß, angebunden in "den kürzesten Ketten, die man sich nur vorstellen kann, sodass sie sich kaum hinlegen können". Amtsbekannt ist laut OÖN-Informationen auch noch ein dritter Bauer, der seine Tiere zwar auf die Weide lässt, allerdings mit einem Strick an einem Holzpfosten angebunden, auch bei 30 Grad, ohne Zugang zu Wasser und Unterstand. Zu den Stall-Missständen meldet sich nun Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger zu Wort.

Die Amtstierärzte würden laufend Kontrollen in den Tierhaltungsbetrieben durchführen, angekündigt wie unangekündigt. Meist gebe es nichts zu beanstanden. "In den wenigen Fällen, wo Auffälligkeiten oder Missstände festgestellt werden, werden den Betrieben sofort konkrete Verbesserungsmaßnahmen auferlegt", sagt die Landesrätin. Die Auflagen würden streng kontrolliert, bei Missachtung sei mit Konsequenzen – bis hin zur Stallräumung – zu rechnen. Im aktuellen Fall zeigte angeblich der Bauer, der seine Tiere verwahrlosen ließ und viel zu kurz angekettet hatte, Einsicht, die Kalbinnen seien inzwischen auf Weidehaltung umgestellt worden.

Verdreckte Kühe Bild: RespekTiere

Für Einzelfälle seien es zu viele, sagt Thomas Putzgruber vom Verein "RespekTiere". Er sieht nicht nur die Behörde in der Pflicht, sondern auch das Umfeld wie etwa Hofberater der Molkerei, die mit "120 Tagen Weidegang wirbt. Uns wurde bestätigt, dass diese angeketteten Tiere noch nie eine Weide gesehen haben. Wir haben gute Gesetze, aber wie und von wem soll denn die Weidehaltung kontrolliert werden? Außerdem gibt es eine Vielzahl an Ausnahmeregelungen, die das Tierschutzgesetz verwässern", sagt Putzgruber.

Per Gesetz "nicht alles verboten"

Tatsache ist, es gibt Vorschriften, in Österreich sogar vergleichsweise strenge. Dennoch erlaubt die Tierhaltungsverordnung gewisse Vorgehensweisen, die für Außenstehende teilweise irritierend wirken mögen. "Somit kann und darf auch nicht unbedingt immer davon ausgeangen werden, dass gewisse Haltungen von Tieren, etwa angebunden mit Ketten, immer verboten sind", möchte Thomas Gut, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Braunau grundsätzlich anmerken. Die Gesetze mache nicht die Behörde, sie sorge nur dafür, dass sie eingehalten werden.

"In den momentan aktuellen Fällen haben wir zum Beispiel den Vorfall in Feldkirchen so lösen können, dass der Landwirt den Tierbestand auf Anraten der Behörde in den vergangenen Monaten bereits immer weiter reduziert und nunmehr auch die letzten Rinder an geeignete Stellen abgegeben hat. Ergänzend dazu kontrollieren wir aktuelle Vorfälle sehr rasch und schreiben entsprechend strenge Maßnahmen behördlich vor. Sollten diese innerhalb einer bestimmten Frist nicht eingehalten werden, kann es zu einer Abnahme der Tiere kommen", sagt Gut auf OÖNachrichten-Anfrage. Üblicherweise würden die betroffenen Landwirte so schnell wie möglich versuchen, die Maßnahmen umzusetzen.

