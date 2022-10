Billa-Filiale in der Schärdinger Innenstadt wird geschlossen

1999 wurde die Billa-Filiale in der Schärdinger Silberzeile eröffnet. Heute ist das Geschäft mittlerweile der einzig verbliebene Supermarkt in der Innenstadt. Wie die Rewe-Group aber nun bekannt gibt, wird der Standort nach knapp 23 Jahren mit 30. November seine Türen schließen. „Wir arbeiten laufend an der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Filialnetzes, um unseren Kunden ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten zu können“, erklärt das Unternehmen auf OÖN-Anfrage. Zu dieser Verbesserung würden neben Modernisierungen auch Schließungen von Standorten zählen, die den Anforderungen der Kunden nicht mehr entsprechen würden. Letzteres treffe auf die Billa-Filiale in der Silberzeile zu.

Keine Kündigungen

Protest gegen diese Entscheidung kommt von der Bürgerliste Schärding. Obmann Richard Armstark sieht in der geplanten Schließung „einen Skandal“: „Es kann nicht sein, dass wir keinen Supermarkt mehr in der Innenstadt haben“, sagt Armstark.

Die zehn Mitarbeiter des Innenstadt-Standortes bleiben im Unternehmen und werden zu umliegenden Filialen wechseln, erklärt die Rewe-Goup. Zu diesen zählt beispielsweise der Standort in der Passauerstraße, der knapp 800 Meter vom Schärdinger Zentrum entfernt liegt.

Bürgermeister Günter Streicher (SP) weilt derzeit auf Urlaub und war daher für keine Stellungnahme erreichbar.