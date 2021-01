Schlepper nach Verfolgungsjagd im Innviertel festgenommen

Der Mann hatte mit seinem Auto vier Syrer ohne Reisedokumente nach Passau gebracht und geriet dort gegen 23.15 Uhr in eine Polizeikontrolle. Der Wiener hielt aber nicht an, sondern fuhr mit viel zu hohem Tempo zurück Richtung Österreich, informierte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntag. Die Passauer Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

In der Ortschaft Zwickledt in der Gemeinde Wernstein verlor der 24-Jährige dann aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitschiene. Da außer dem Lenker niemand ein gültiges Dokument bei sich hatte, hielten die deutschen Beamten alle Beteiligten an. Die heimische Polizei nahm den Wiener dann wegen des Verdachts der Schlepperei und die Syrer nach dem Fremdenrecht vorläufig fest.

Bei dem Unfall wurde ein 31-Jähriger unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht.

