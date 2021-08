Schlepper mit vier Syrern im Auto: Festnahme

Der 23-jährige Ukrainer war mit vier Syrern im Auto unterwegs, als er zu einer Verkehrskontrolle angehalten wurde, berichtete die Polizei OÖ in einer Aussendung.

Bei der Vernehmung der Autoinsassen stellte sich heraus, dass die vier Syrer über die Türkei bis nach Wien geschleppt wurden. Dann wollten sie nach Deutschland weiterreisen. Der festgenommene Lenker wurde am Freitag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Ried gebracht. Die drei erwachsenen Syrer, im Alter von 20, 20 und 35 Jahren, wurden in das Anhaltezentrum nach Traiskirchen gebracht. Für den elfjährigen Syrer wird die Fürsorge von der Jugendwohlfahrt übernommen.