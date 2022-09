Sieben Erwachsene, drei Kinder: Schlepper angehalten und festgenommen

Eine Schärdinger Streife konnte am Samstag gegen 5:30 Uhr im Stadtgebiet Schärding einen Kleintransporter wahrnehmen. Beim Versuch das Fahrzeug anzuhalten, flüchtete dieses trotz Blaulicht und Folgetonhorn entlang der Innbruckstraße Richtung Neuhaus am Inn (D). Die weitere Flucht erstreckte sich über die Alte Innbrücke Richtung Pocking. Schließlich konnte das Fluchtfahrzeug erst im Bereich Niederindling, Pocking, zum Anhalten gebracht werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die Polizisten sieben erwachsene Personen im Alter zwischen 30 und 36 Jahre sowie drei Kinder, 5, 9 und 11 Jahre alt, allesamt türkische Staatsbürger, im hinteren Teil des Fahrzeuges vorfinden. Daraufhin wurden der 22-jährige deutsche Autolenker sowie dessen 37-jähriger Beifahrer aus der Türkei aufgrund des Verdachts der Schlepperei vorläufig festgenommen. Unmittelbar nach der Festnahme trafen mehrere Streifen der deutschen Polizei am Anhalteort ein und übernahmen zuständigkeitshalber den Einsatz. Die geschleppten Personen mussten vor Ort vom Deutschen Roten Kreuz erstversorgt werden.