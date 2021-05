Beim Saisonauftakt zur Motocross-Staatsmeisterschaft in Weyer schaffte Marcel Stauffer bei seiner Premiere als HSV-Ried-Pilot einen neunten und einen zweiten Platz. "Es war heuer in Weyer sehr schwierig, jedoch konnte ich wichtige Punkte für die Staatsmeisterschaft einfahren", so der 20-jährige Salzburger, der auf KTM in der Klasse MX2 mitmischt.