Noch diesen Sommer soll es einen neuen Sender geben, der sich der Volks- und Schlagermusik widmet. Ab Juni wird man den Sender mit Stammsitz in Tirol über Satellit empfangen können. Weitere Details, wie der Name, werden erst im Mai verraten. So viel steht aber jetzt schon fest: Das Musiklabel Tyrolis zieht hinter der Kamera die Fäden, vor der Kamera wird hauptsächlich der Schlagersänger Daniel Düsenflitz zu sehen sein.