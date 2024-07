So wollen die Gurtner auch dieses Mal wieder jubeln.

Am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr ist es wieder so weit. Nach Duellen im ÖFB-Cup gegen Salzburg und Rapid wartet nun der LASK auf die Gurtner. Dafür muss die Regionalligamannschaft aus der 1200-Einwohner-Gemeinde erneut aus der heimischen "Park-21-Arena" in Gurten ausziehen.