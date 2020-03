Schlafende Mitbewohnerin wurde sexuell belästigt

Es habe sich um einen "Ausrutscher" in einer ansonsten rein platonischen Beziehung gehandelt, so ein junger Mann, dem am Landesgericht Ried sexueller Missbrauch einer wehrlosen Person zur Last gelegt wird: Der Mann soll im Vorjahr eine damalige Mitbewohnerin sexuell belästigt haben, während diese schlief.

Als sie aufgewacht sei, habe sie bemerkt, dass sich der Angeklagte an ihrem Schambereich zu schaffen machte, und ihn sofort weggestoßen, so die Frau vor Gericht – wobei sie laut eigenen Angaben gar nicht wollte, dass es zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Die durch den beschuldigten damaligen Mitbewohner nach wenigen Stunden erfolgte Selbstanzeige bei der Polizei hatte ihr eigentlich "genügt", so die Frau beim Prozess. "Es reicht für mich, dass er es zugegeben hat." Für das Gericht ist dies wiederum freilich nicht ausreichend.

Es tue ihm leid, er habe einen großen Fehler gemacht, so der Angeklagte, der auf seine Selbstanzeige verweist. Die Frau habe an besagtem Abend einen Doppelliter Wein fast zur Gänze konsumiert. Später, als sie schlief, habe er sich an ihr zu schaffen gemacht. Er selbst habe keinen Alkohol konsumiert. Beide sprechen wiederholt von rein platonischer Freundschaft, eine sexuelle Beziehung sei nie geplant gewesen.

Es habe sich um eine Art Wohngemeinschaft gehandelt, um Kosten zu sparen. Geschlafen habe man aus Platzgründen nebeneinander – "Köpfe neben Füßen". Er wisse nicht, was ihn zur Tat getrieben habe, so der Angeklagte, der zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt wurde. Sie habe ihrem Bekannten mittlerweile vergeben, so die Frau, vergessen lasse sich der Vorfall aber nicht.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at