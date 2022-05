Schlägerung im Pfarrerhölzl: "Sicherheit ist ein Thema"

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden im idyllischen Pfarrerhölzl hinter dem Rieder Freibad immer wieder Bäume gefällt. Das hat besorgte Rieder auf den Plan gerufen, die eine Abholzung des Wäldchens befürchten. "Das Pfarrerhölzl steht am Scheideweg: Entweder wird es durch die vielen Fällungen und Eingriffe wertlos oder es bleibt durch phantasiereiches Zusammenwirken aller Beteiligten das, was das offizielle Ried und Hohenzell verkünden: ein Naturjuwel", so Annegret Ritzinger aus Hohenzell in einem Schreiben an die OÖNachrichten. Sie und ihr Mann haben angrenzend an das Pfarrerhölzl vor Jahren die Initiative für ein Landschaftsschutzgebiet gesetzt.

An zwei Stellen wurden in den vergangenen Monaten im idyllischen Pfarrerhölzl Bäume gefällt. Bild: rokl

"Sicherheit ist ein Thema"

Seitens der Stadtgemeinde Ried heißt es, dass entlang der Breitsach aus Sicherheitsgründen unter anderem einige Eschen gefällt worden seien. Auch der Hohenzeller Bürgermeister Thomas Priewasser verweist auf die Sicherheit, für die jeder Wald- und Baumbesitzer verantwortlich sei. "Das Eschensterben ist in diesem Abschnitt ein Thema", so Priewasser. Außerdem könne man Waldbesitzern nicht vorschreiben, was sie mit ihrem Wald zu tun hätten.

Der Innviertler Botaniker Michael Hohla hat sich das Pfarrerhölzl angeschaut. Er sagt. "Diese paar Meter Natur, vom Brücker über die Breitsach bis zum Waldende, gehören zum Schönsten, was Ried an Natur zu bieten hat." Wir haben ihn um eine Stellungnahme aus seiner Sicht als Pflanzenexperte gebeten.

Botaniker Michael Hohla: "Das Pfarrerhölzl ist ein echtes Kleinod." Bild: privat

Das Pfarrerhölzl gilt als wertvolles biologisches Kleinod in Ried. Was macht es so wertvoll?

Michael Hohla: Das Besondere am Pfarrerhölzl ist der steil zur Breitsach abfallende Hangwald. Es handelt sich dabei um einen reich strukturierten Eichen-Hainbuchen-Wald mit Bäumen verschiedenster Altersstufen. Auf relativ kleinem Raum wächst eine Vielzahl an Pflanzen im Unterwuchs. Besonders beeindruckend sind die bunte Frühlingsflora und die alten, knorrigen Bäume. Das viele Totholz ist zudem ein Paradies für Insekten und Pilze. Wie vielseitig dieser Lebensraum ist, hört man auch an den vielen unterschiedlichen Vogelstimmen. Dieses biologische Kleinod gehört zum Schönsten, was die Stadt Ried zu bieten hat, in Verbindung mit der Breitsach und dem hinteren Stadtpark. Viele Leute gehen dort spazieren oder führen ihre Laufrunden durch diese Bereiche.

Das Gebiet gehöre zu dem schönsten, das Ried an Natur zu bieten hat, sagt Botaniker Hohla Bild: rokl

Es gibt Kritik an den Schlägerungen. Sind die Baumfällungen aus Ihrer Sicht vertretbar?

Der Eschenbestand im Pfarrerhölzl und an der Breitsach ist vom Eschensterben betroffen. Diese Bäume sind aufgrund dieser Pilzerkrankung zum Teil abgestorben oder stehen kurz davor. Kranke Eschen sind eine Gefahr, bereits bei nur geringem Wind können diese umfallen, da auch die Wurzeln abgestorben sind. Schadhafte Eschen müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden, nicht jedoch andere Baumarten. Vor wenigen Jahren wurden die Fichten im mittleren Abschnitt dieses Hangwaldes entfernt. Dies war zwar grundsätzlich eine gute Maßnahme, da die dortigen Fichten nicht standortgerecht waren und durch die langen Trockenphasen in den letzten Jahren zunehmend litten und krank wurden. Aber leider haben sich auf dieser Schlagfläche verwilderte Garten-Brombeeren, die Armenische Brombeere, und die Gewöhnliche Waldrebe ausgebreitet und ein Aufkommen von Jungbäumen verhindert. Diese Brombeere vermehrt sich sehr stark und wird in den kommenden Jahren vermutlich alles andere auf der Fläche überwuchern.

Als Folge der Abholzung droht verstärkte Erosion?

Am südöstlichen Ende des Hangwaldes wurden erst kürzlich die Bäume gefällt. Hier kann man deutlich die Bodenerosion erkennen. Bei jedem stärkeren Niederschlag drohen massive Auswaschungen des lockeren Oberbodens.

Wird eine Aufforstung sinnvoll, vor allem aber möglich sein?

Bei dieser frischen Schlagfläche ist dringend ein Pflanzen von Jungbäumen gefordert. Vermutlich ist dabei der Schutz vor Wildverbiss durch einen Zaun notwendig. Man sollte unbedingt auf eine Mischung mit standortgemäßen heimischen Gehölzen achten. Am besten Stieleiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Bergahorn, vielleicht noch Eberesche und Weißdorn, um den Vögeln noch etwas zu bieten. Diese Schlagfläche sich selbst zu überlassen, ist aufgrund der Steilheit des Geländes und des lockeren Oberbodens nicht vorteilhaft. Zu schnell verhindern zudem aufkommende Sträucher, Waldrebengeflecht und diese Armenische Brombeere das Aufkommen von Jungbäumen. Normalerweise bin ich eher für die Naturverjüngung von Gehölzen, aber hier liegt eine besondere Situation vor. Was die Schlagfläche des ehemaligen Fichtenbestandes betrifft: Hier sollte auf jeden Fall der Rat eines Forstexperten eingeholt werden.

Sind Schutzmaßnahmen sinnvoll?

Der gesamte Hangwald gehört meines Wissens nach drei Eigentümern. Diese botanische Kostbarkeit sollte unbedingt als eine Einheit betrachtet, gepflegt und geschützt werden. Eine Unterschutzstellung des gesamten Hangwaldes wäre eine tolle Sache und zudem ein starkes Zeichen des Willens, die letzten schönen Orte für die nächsten Generationen zu bewahren.