Schilder-Konzept in der Zielgeraden

Zudem entstehen zehn Infopoints sowie ein "Landschaftsfenster" mit Blick auf die Alpen.

Und es gibt bald eine neue Freizeitkarte. Ziel des Projektes "Stadt trifft Land" ist, die sechs Gemeinden zu einer Freizeitregion für die Bevölkerung zu verknüpfen. Sieben Radtouren, acht Wanderrundwege und elf Laufrunden mit Verbindungswegen sollen die Schlüsselthemen Radfahren, Wandern und Laufen in der Region sichtbar machen. Die neue Freizeitkarte soll in den sechs Gemeindeämtern der Partner sowie im Tourismusbüro am Stelzhamerplatz in Ried zur Verfügung stehen.