Scheuch: Weitere vier Lehrberufe

Die industrielle Umwelttechnik sei eine rasant wachsende Branche, Scheuch biete modernste Ausbildung und nimmt jedes Jahr 20 neue Lehrlinge auf.

"Backstage-Tage" ermöglichen ein Kennenlernen: am 13. Jänner in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesenassistenz, Mechatronik, Maschinen- und Metallbautechniker, Prozesstechniker; am 20. Jänner in den Bereichen Elektro-Anlagen- und Betriebstechnik, Konstruktion Maschinenbau, Betriebslogistik, Maschinen- und Metallbautechnik. Informationen und Terminreservierung unter Tel.: 07752/9055308.