Scheuch unterstützt Rieder Bundesliga-Volleyballer

"Seit November 2019 ist Scheuch auf dem Trikot und der Hose mit dabei. Es ist uns eine Ehre, eine so aufstrebende und erfolgreiche Mannschaft zu unterstützen. Wir wünschen dem Team weiterhin alles Gute und viele gewonnene Sätze", sagt Scheuch-Marketingleiter Zin Duong.

Das vorletzte Heimspiel im Grunddurchgang absolvieren die Rieder am Mittwoch, 18. Dezember. Spielbeginn bei freiem Eintritt gegen den VCA Amstetten ist um 18 Uhr. Am Samstag, 21. Dezember, gastiert der VBC Weiz in der Messehalle 18. Los geht es um 17.30 Uhr.