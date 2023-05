Scheuch Umwelttechnik erhält Auftrag über 70 Millionen Dollar in USA

Der Umwelttechnik-Spezialist Scheuch mit Sitz in Aurolzmünster hat den Zuschlag für einen Großauftrag über 70 Millionen Dollar in der Recyclingindustrie in den USA erhalten. Damit setze sich die Erfolgsgeschichte von Scheuch in den USA fort. Bereits im Vorjahr hat das Innviertler Unternehmen mit seiner in den USA angesiedelten Business Unit einen Großauftrag über 30 Millionen Dollar an Land gezogen.