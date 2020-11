Scheuch-Spitze nun erweitert

Thomas Eberl (im Bild rechts) verfügt über jahrelange Erfahrung aus dem Konzern- und Beteiligungscontrolling (VIVATIS Holding) sowie aus dem Automotive-Bereich, in dem er 20 Jahre lang für die ZKW-Gruppe international tätig war. "Eine Verstärkung in der Geschäftsführung ist wichtig, um die wachsenden Anforderungen an die Finanzwirtschaft unseres stark gewachsenen Unternehmens optimal abzudecken", sagt Jörg Jeliniewski (im Bild links). Scheuch mit seinen mehr als 1300 Mitarbeitern gilt als international führendes Technologieunternehmen.

