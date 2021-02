Die 2015 aus der Mutterfirma – dem Lufttechnikunternehmen Scheuch – ausgelagerte und hauptsächlich auf die Sparte Holzindustrie fokussierte Firma Scheuch Ligno investiert fünf Millionen Euro in eine neue Fertigungshalle und in neue Maschinen am Standort Mehrnbach. "Wir haben unsere Betriebsleistung seit 2015 mehr als verdoppelt. Um weiter wachsen zu können, werden wir jetzt unsere Produktionskapazitäten erhöhen. Zusätzlich steigern wir den Anteil an Eigenfertigung", sagt Alois Burgstaller, Geschäftsführer bei Scheuch Ligno.

2015 startete das ausgelagerte Unternehmen in Mehrnbach mit 89 Mitarbeitern, jetzt sind es bereits 156. "Wir bieten sichere Arbeitsplätze, haben selbst während der Corona-Krise neue Mitarbeiter eingestellt und werden auch in der nächsten Zeit neue Arbeitsplätze schaffen." Der Bau der neuen, 2066 Quadratmeter großen Fertigungshalle soll im April beginnen. Auch bei mit Holz artverwandten Materialien komme die Stärke von Scheuch Ligno voll zum Tragen. Ausgebaut wurde zuletzt vor allem der Bereich Metall, in dem es um Lackieranlagen und Schweißrauchabsauganlagen geht. Details zum geplanten Ligno-Ausbau finden sich am morgigen Donnerstag in Rieder/Schärdinger Volkszeitung und Braunauer Warte.

