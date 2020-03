Scheuch hat drei Standorte vorübergehend geschlossen

„Wir bewerten in Videokonferenzen die aktuelle Lage täglich, eigentlich fast stündlich, neu. Als erste Reaktion haben wir die Standorte in Aurolzmüster, Ligno Mehrnbach und ein Werk in der Slowakei geschlossen“, sagte Zin Duong, der Head of Marketing and Communication bei Scheuch, am Dienstag auf Anfrage der OÖN.



„Grenzschließungen und Flugverbote machen die Situation nicht einfacher. Oberste Priorität hat momentan aber die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Wie es nächste Woche weitergeht ist noch völlig offen“, so der Kommunikations-Sprecher. Der reguläre Betrieb ist vorerst bis einschließlich 22. März eingestellt. Zum Schutz der Kunden, Partner und Mitarbeiter, schreibt das Lufttechnik-Unternehmen auf seiner Homepage. Für dringende, nicht aufschiebbare Notfälle im Bereich der Montage/Inbetriebnahme steht ein Notfall-Service-Team zur Verfügung.



