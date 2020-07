Scheuch betreut Kinder

Drei Wochen Ferienbetreuung bietet die Firma Scheuch mit Sitz in Aurolzmünster heuer den Kindern der Mitarbeiter. "Wir sind froh, dass wir in dieser herausfordernden Zeit den Mitarbeitern einen Teil der Kinderbetreuung in den Sommerferien abnehmen können", sagt Geschäftsführer Stefan Scheuch. In diesem Sommer wird vor allem das Thema Natur in den Vordergrund bei der Betreuung der Kinder gerückt. Mehrere Ausflüge sind geplant.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.