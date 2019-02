"Scheitern ist erlaubt, alle anderen kochen auch nur mit Wasser!"

BRAUNAU. Der gebürtige Braunauer Dietmar Georg ist Universitätsprofessor an der MedUni Wien

Dietmar Georg ist Universitätsprofessor an der MedUni Wien. Bild: MedUni Wien

Vor 30 Jahren hat Dietmar Georg an der HTL Braunau mit Auszeichnung maturiert. Heute ist er ein erfolgreicher Forscher. 2014 hat er die erste Professur für Medizinische Strahlenphysik Österreichs an der MedUni Wien übernommen. Konkret, sagt Georg, seien er und sein Team an der MedUni und dem AKH Wien für physikalische Belange in der Strahlentherapie verantwortlich, etwa patientenbezogene Tätigkeiten und Gerätezuständigkeiten. "Meine Hauptaufgabe ist es aber, Ideen zu liefern. Diese nenne ich ‘meine Babys‘. Wenn die Finanzierung steht, meine Babys also geboren wurden, übernehmen meine Mitarbeiter aktivere Rollen und wir versuchen daraus Teenager und später Erwachsene zu machen. Letzteres sind etwa Entwicklungen, welche die Medizintechnik-Industrie übernimmt und damit auch vielen Patienten zugänglich macht", sagt Georg.

Die Strahlentherapie werde kontinuierlich verbessert, durch diverse Faktoren werde sie schonender und effektiver. Das solle auch dabei helfen, "den Krebs von einer tödlichen, in eine chronische Krankheit zu wandeln."

Distanz vom Zwang & Lernen

Nach seiner Schulzeit studierte der gebürtige Braunauer Technische Physik an der TU Wien. "Ich habe mich vor allem während des Zivildienstes damit beschäftigt, was ich einmal werden möchte. Nach der Matura war für mich eine Distanz vom Zwang und vom Lernen notwendig", sagt er.

An seine Zeit an der HTL kann er sich noch gut erinnern: "Die Maturabälle waren schon damals legendär." Mit einem Schmunzeln erzählt er: "Wir hatten durch diverse Jausen- und Milchpackerl-Weitwurfaktionen die Ecke des Klassenzimmers, in der der Mistkübel stand, ziemlich versaut. Der Schulwart hat uns dafür eingeheizt und wir mussten die Klasse neu ausmalen." Besonders freuen ihn die Männerfreundschaften, die in der Schule entstanden sind und noch immer bestehen.

"Von den Stärken leiten lassen"

Maturanten rät er, sich bei der Wahl des Studiums von ihren Stärken leiten zu lassen. Eltern sollten beratend, aber nicht entscheidend eingreifen, rät Georg. "Meine Oma hat immer gesagt: ‘Wer nix probiert, dem kann auch nix passieren. Weder positiv noch negativ.’ Scheitern ist erlaubt, alle anderen kochen auch nur mit Wasser."

Der gebürtige Braunauer Dietmar Georg ist Absolvent der HTL Braunau. Nach dem Zivildienst bei der Lebenshilfe hat er technische Physik an der TU Wien studiert und dort promoviert. Nach einem vierjährigen Forschungsaufenthalt in Belgien kam er an die MedUni Wien zurück, wo er an der Uniklinik für Strahlentherapie arbeitet. Seit 2012 leitet er das Christian-Doppler-Labor für die Medizinische Strahlenforschung.

