"Schauen, was die Natur bringt": Wie der Wald der Zukunft aussehen könnte

Steigen die Temperaturen weiter, geht es dem Wald nicht mehr gut. Der Klimawandel setze die Bäume unter Stress, sagt Matthias Berger, Leiter des Bundesforste-Reviers Frauschereck (Gemeinde St. Johann/Walde). Er war am Samstagmorgen trotz teilweise starkem Regen mit einer Gruppe Interessierter im Zuge des OÖN-Waldtages im Kobernaußerwald unterwegs und sprach über die Herausforderungen und Chancen des Waldes in der Zukunft.

"Die Natur walten lassen"

Im Kobernaußerwald ändere sich das Waldbild nach ein paar Metern – so solle es auch sein. "Die Mischung wird es in Zukunft ausmachen", sagt Berger. Nur auf eine Baumsorte zu setzen, weil sie derzeit robuster erscheint oder wärmere Temperaturen aushält, das sei nicht der Weisheit letzter Schluss, glaubt er. "Wer hätte sich vor zehn Jahren schon gedacht, dass es ein Eschensterben geben wird?", ruft er in Erinnerung. Niemand wisse sicher, welche "Schadereignisse" kommen würden. "Die Natur muss man bis zu einem gewissen Grad einfach walten lassen. Wir müssen schauen, was sie uns bringt, und das auch annehmen. Weg vom rein ökonomischen hin zum ökologischen Denken", sagt Berger. Der Wald sei aber keine Selbstverständlichkeit, sondern sehr wichtig: als CO2-Speicher, als Schutz vor Naturgefahren, als Ort zum Durchatmen und Erholen, als Garant für die Artenvielfalt und als Rohstoff-Lieferant. (mala)

