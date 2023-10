Schardenberg gegen Münzkirchen: Ein Treffen alter Bekannter wird zur Premiere

Am Sonntag (15.30 Uhr) geht in der Schardenberger Allianz-Sportarena eine Premiere über die Bühne. Der Aufsteiger empfängt in der 1. Klasse Nordwest Nachbar Münzkirchen. Und das zum ersten Mal in einem Meisterschaftsspiel. Bislang hat die beiden Vereine sportlich immer zumindest eine Liga getrennt. Nun folgt das erste Aufeinandertreffen, in dem es nicht nur um Prestige, sondern auch um Punkte geht. "Das ist für uns ein Höhepunkt in dieser Saison und ein Match, an das sich wohl jeder irgendwann einmal erinnern wird", sagt Andreas Wimmeder.

Der Schardenberg-Coach kann mit dem bisherigen Saisonverlauf seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein. In den ersten neun Partien fuhr der Aufsteiger 14 Punkte ein. Damit rangiert man derzeit auf Tabellenplatz sechs. "Wir haben schon viele gute und vor allem disziplinierte Auftritte hingelegt. Spielerisch sind wir mittlerweile gut in der neuen Liga angekommen", sagt Wimmeder. Seit vier Spielen ist sein Team unbesiegt, diese Serie will man auch gegen den FC Münzkirchen verteidigen. "Wir können mit breiter Brust antreten", stellt der Schardenberger Trainer klar.

Trainereffekt in Münzkirchen

Mit einer breiten Brust kommt aber auch der FCM zum Nachbarn. Seitdem der ehemalige Landesliga-Trainer Josef Hamedinger (Andorf und Esternberg) das Traineramt – vorerst interimistisch – übernommen hat, haben die Münzkirchner zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nachdem man nach sechs Spielen nur vier Punkte auf der Habenseite zu verbuchen hatte, feierten die Münzkirchner nach dem Trainerwechsel drei Siege in den vergangenen drei Spielen.

"In unserer Situation macht Josef aktuell den positiven Unterschied aus", sagt Andreas Riegler, Sektionsleiter-Stellvertreter in Münzkirchen. "Wir haben einen klaren Matchplan. Jeder weiß, welche Aufgaben zu erfüllen sind und wie wir im Kollektiv auftreten wollen." Das will man auch im "Premierenmatch" gegen Schardenberg unter Beweis stellen. "Sie haben zwar eine hohe individuelle Qualität im Kader, aber wir können sie knacken. Wir kennen den Gegner natürlich sehr gut. Und unser Trainer sowieso", sagt Riegler mit einem Schmunzeln. Von 2017 bis 2019 saß der Münzkirchen-Coach auf der Schardenberger Trainerbank. Mit Hamedinger an der Seitenlinie feierten die Schardenberger mit dem 2. Klasse-Meistertitel 2018 den bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Am Sonntag soll es für seinen Ex-Klub aber nichts zu jubeln geben.

