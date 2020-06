300 Anzeigen wegen Schnellfahren, Lenken unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Fahren mit nicht typisierten Autos gab es im Vorjahr im Umfeld (außerhalb des Geländes) der Tuning-Messe "Night of Wheels". Auch deshalb wollte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) die Veranstaltung nicht mehr in seiner Stadt haben. Als Veranstaltungsort "eingesprungen" ist Ried. Eigentlich hätte das PS-Spektakel am 31.