Schärdings Tourismus will mit Donau OÖ fusionieren

Der Vorstand des Tourismusverbandes Schärding hat gestern einstimmig beschlossen, einen Antrag an die Landesregierung auf Fusionierung mit dem Tourismusverband Donau OÖ zu stellen – im Vorfeld waren auch Gespräche mit dem Verband "S’Innviertel" (Bezirk Ried) geführt worden.

Die Schärding-Kooperationen im Marketingbereich seien schon jetzt sehr stark in Richtung Norden ausgerichtet (Stadt und Landkreis Passau sowie Sauwald/Donaugemeinden) und weniger in den Süden (Bezirk Ried), heißt es seitens der Verantwortlichen aus Schärding. Die Umsetzung des Beschlusses zum Beitritt zu Donau OÖ erfordere die Gründung eines Vereines, der örtliche Tourismusaufgaben übernimmt und noch im Juni gegründet werden soll.

40 Prozent der Schärdinger Einnahmen kommen vom Tourismusverband Donau OÖ an den Verein retour, so der Plan. Hintergrund: Das Tourismusgesetz 2018 zwinge den Tourismusverband Schärding, mit einem größeren Verband zu fusionieren, zumal die vorgegebenen Parameter – 200.000 Nächtigungen und 600.000 Euro Budget – seitens des Tourismusverbandes Schärding nicht erfüllt werden können. Der Tourismusverband Schärding fusioniere verständlicherweise mit einer starken Tourismusmarke, die geografisch am nächsten liege. Die Donau habe einen internationalen Bekanntheitsgrad, der ständig weiter ausgebaut werde.

Schärding liege an der "Inn-Donau-Ecke", die vom Gast schon jetzt als eine Region wahrgenommen werde. Viele Radler starten ihre Donauradweg-Tour von Schärding aus, so die Touristiker. Wenn der Innradweg künftig mit der Bewerbung des Donauradweges verknüpft werde, bringe das für den Radtourismus in Schärding Vorteile.

Die Kabinenschifffahrt auf der Donau nehme rasant zu. Ausflugsprogramme für Flusskreuzfahrt-Reedereien, deren Schiffe in Passau und Engelhartszell anlegen, können durch den Donau-Beitritt künftig noch weiter auf Schärding ausgeweitet werden, so die Hoffnung. Der Tourismusverband Schärding findet sich voll und ganz in den Schwerpunkten wieder, die der neue Donau-Verband künftig bearbeiten werde: Kultur und Geschichte, Radfahren, Wandern, Ausflüge und Gruppen, Gesundheit und Wellness, Seminar- und Geschäftstourismus, Kulinarik und Wintertourismus.

