Er hat die Feuerwehr der Stadt Schärding geprägt, nicht zuletzt 20 Jahre lang als Kommandant: Seit Mai des Vorjahres ist Experte Michael Hutterer zum stellvertretenden Landesfeuerwehrkommandanten gewählt worden und legt nun seine Schärdinger Funktion in die Hände von Markus Furtner, der ebenfalls als Macher gilt. "Beide Funktionen auszuüben, wäre zwar rechtlich möglich, aber zeitlich schwierig unter einen Hut zu bringen. Ich war fünf Perioden lang Kommandant der Feuerwehr Schärding. Irgendwann ist die Zeit für einen Wechsel gekommen", so Michael Hutterer, der neben seiner Tätigkeit als Berufsfeuerwehrmann im Zentralraum mit den Aufgaben als Landeskommandant-Stellvertreter mehr als genug gefordert ist.

39-Jähriger übernimmt

"Ich freue mich, dass die Weichen gestellt sind und alles gut weiterläuft", so Hutterer zur neuen Konstellation in Schärding: Der bisherige zweite Stellvertreter Markus Furtner (39) rückt an die Spitze auf, der erste Zugskommandant Franz Haas rückt nach. Erster Stellvertreter beleibt Daniel Galos.

Beschlossen wurden die Personalrochaden im Rahmen der 147. Vollversammlung, der neue Schärdinger "Cheflöscher" streut seinem Vorgänger Rosen. "Michael Hutterer hat die Feuerwehr Schärding enorm geprägt. Vom neuen Feuerwehrhaus über das Katastrophenschutzlager, den Schwimmsteg, die vielen neuen Fahrzeuge und Großgeräte bis hin zum Krisenmanagement beim Hochwasser 2013 – all das wird in die Geschichte der Schärdinger Feuerwehr eingehen und untrennbar mit dem Namen Michael Hutterer verbunden sein", sagt Furtner. Besonders auch der Ausbildungs- und Kameradschaftsbereich habe sich unter Hutterer stark entwickelt. "Bei uns halten alle zusammen", sagt Michael Hutterer. "Auch die älteren Mitglieder sind aktiv eingebunden, nehmen den jüngeren viel Arbeit ab und spielen sie so für andere Aufgaben frei." Hutterers Nachfolger Markus Furtner ist seit 1992 bei der Schärdinger Feuerwehr, als er in die Jugendgruppe eintrat.

120 Mitglieder hat die Schärdinger Wehr, allein die Jugendgruppe verfügt über mehr als 20 Nachwuchskräfte. Man sei gut aufgestellt, auch was die Tageseinsatzbereitschaft betrifft, so Furtner. "Aber man muss ständig daran arbeiten. Wir alarmieren selektiv, bei einer Ölspur zum Beispiel in eingeschränkterem Rahmen. Werden aus Betrieben schwer abkömmliche Feuerwehrleute alarmiert, wissen diese, dass es auch um Wesentliches geht."

Schärdings Feuerwehrteam sei sehr gut aufgestellt, so Furtner. "Wir werden diese Arbeit fortführen und in den nächsten Monaten weitere Schwerpunkte erarbeiten. Ein Punkt ist die Vereinbarkeit von Feuerwehr und Familie." Im Jahr 2023 feiert die Feuerwehr der Stadt Schärding ihr 150-jähriges Bestehen.

