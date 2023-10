Schärdinger Stadtplatz bekommt "ein grünes Gesicht"

Grüne Inseln, Ruhezonen, Plätze zum Verweilen sowie ein Baumhain mit knapp 20 Bäumen werden zukünftig das Bild am Oberen und Unteren Stadtplatz in Schärding prägen. Unter dem Titel „Klimafitter Stadtplatz“ wird das Leader-Projekt im Jahr 2024 entstehen. Das wurde in der vergangenen Vorstandssitzung vorgestellt und beschlossen. Anlass ist unter anderem auch die Landesgartenschau, die von April bis Oktober 2025 in Schärding stattfinden wird. „Mit diesem innovativen Klimaprojekt bekommt Schärding ein neues grünes Gesicht und mehr Natur für die Innenstadt“, sagt Bürgermeister Günter Streicher (SP). Mit diesem Projekt nehme man eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaverbesserung der Städte ein.

Ästhetische Aufwertung



Der Stadtplatz soll zukünftig eine Wohlfühloase und ein sozialer Treffpunkt für alle Besucher der Barockstadt werden. Durch die Integration von Grünflächen, Bäumen und ansprechendem Mobiliar werde der Platz ästhetisch aufgewertet. Anlässlich der Begrünung soll auch der Christophorusbrunnen neu gestaltet werden. „Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind für unsere Leader-Region Sauwald-Pramtal wichtige Eckpfeiler der regionalen Entwicklung. Daher unterstützen wir dieses innovative Modellprojekt, um den Stadtplatz in Schärding auch an heißen Tagen zum beliebten und klimafitten Treffpunkt zu machen“, sagt Regionsverband-Geschäftsführer Johannes Karrer.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer