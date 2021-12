Schärdinger Schule mit mehreren Sozialaktionen

Das BG, BRG und das BORG Schärding legen sich auch heuer in der Weihnachtszeit für den guten Zweck ins Zeug. Die 6BB griff im Rahmen einer Kooperation mit der Caritas Schärding dem Nikolaus etwas unter die Arme, indem die Schüler Nikolaussackerl gestalteten und befüllten.

"23 Kinder, die von der Caritas-Familienhilfe betreut werden, hatten hoffentlich genauso viel Freude damit wie wir beim Basteln", so Lehrer Johannes Hörmann. Die 7BA des BORG nahm unter der Leitung von Markus Leßky an der Lebensmittelaktion von ORA international in Andorf teil.

Vor sieben Geschäften im Bezirk Schärding sammelten die Schüler insgesamt 45 große Bananenschachteln voller Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen in den ärmsten Teilen Europas. "Nach anfänglicher Unsicherheit beim Ansprechen der Kunden wurden wir durch die überwiegend positiven Reaktionen in unserem Tun bestärkt", so Schülerin Isabella Gruber. "Es war eine wertvolle Erfahrung zu sehen, dass wir mit so einfachen Mitteln Menschen in Not ein schöneres Weihnachtsfest ermöglichen können", sagt Klassenkollegin Leonie Gruber.

Auch im Konferenzzimmer wurde für Menschen in Not gesammelt. Gabriele Benezeder und Gregor Stadler organisierten die Teilnahme am "umgekehrten Adventkalender" der Caritas. Statt jeden Tag etwas herauszunehmen, legte das Lehrerkollegium täglich Sachspenden in die Kisten. Und Lehrerin Nastasja Regenfelder hatte die Idee, einen Social-Media-Adventkalender zusammenzustellen, für dessen Umsetzung Andrea Emmersberger hauptzuständig war.

"Gerade in Zeiten wie diesen, in denen das gute gesellschaftliche Miteinander zunehmend in Gefahr gerät und immer mehr Menschen große Not leiden, sind solche Aktivitäten besonders wichtig", so Direktorin Brigitte Reisinger.