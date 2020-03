Schärdinger Haubenkoch schließt Kündigungen aus

„Nicht nur die Restaurants, sondern ganz viele Betriebe müssen schließen. Eine wirtschaftliche Katastrophe, aber die einzig richtige Maßnahme in der momentanen Situation. Darum bitte ich auch jeden Einzelnen, sich an alle Maßnahmen beziehungsweise Vorgaben zu halten, damit wir so schnell wie möglich wieder aus dieser Lage kommen. Nehmt die Sache ernst“, sagt Haubenkoch Lukas Kienbauer auf die OÖN-Anfrage, wie er als Kleinunternehmer mit der derzeitigen Situation umgehe.

Finanziell sei das ein riesiger Brocken, den er erst einmal stemmen müsse. „Es gibt ja ein großes Unterstützungspaket von der Bundesregierung für die Aufrechterhaltung unseres Systems. Wie das alles im Detail ausschaut, werden wir erst in den nächsten Tagen genau sehen. Es geht gerade drunter und drüber. Ich kämpfe mich selbst erst durch alle Informationen. Es wird jedoch eine Aufgabe, dich ich so noch nicht hatte und hoffentlich möglichst positiv meistern werde“, sagt der Jungunternehmer.

Arbeitsplätze sind gesichert

Aber das Wichtigste sei, dass diejenigen, die unser System in Österreich jetzt am laufen halten, das durchstehen und weiterhin so engagiert und tatkräftig bei der Sache sind. „Die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, bei der Exekutive und in den Lebensmittelmärkten – das sind aktuell die Helden unseres Landes, die es zu unterstützen gilt, indem wir uns an alle an die Anweisungen halten“, sagt Kienbauer. Seine Mitarbeiter sind bis auf weiteres zuhause. „Es wird definitiv keiner entlassen“, so der Schärdinger.

„Ich denke, dass das ganze sicher zwei Monate dauern wird. Auch dann glaube ich nicht, dass es von heute auf morgen so weiter geht wie vorher. Die Wirtschaft muss sich erholen, die Menschen die Krise erst verdauen.“



