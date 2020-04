Schärding: Wochen- und Bauernmarkt sperren wieder auf

„Wir sind erleichtert, dass wir diesen Samstag endlich wieder öffnen können“, sagt Wolfgang Wagner, Geschäftsführer des Bauernmarktes in der Barockstadt. Nachdem dieser zweimal abgesagt werden musste, gibt es diesen Samstag, 14. April, von 7.30 Uhr bis 12 Uhr wieder Köstliches direkt vom Bauern. Auch der Wochenmarkt am Donnerstag geht nach vierwöchiger Pause ab sofort wieder am Schärdinger Stadtplatz über die Bühne.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass für den Einkauf auf den Märkten natürlich auch spezielle Regeln gelten. „Die Leute müssen selbstverständlich auch beim Bauernmarkt ab sofort eine Schutzmaske tragen. Wir werden dementsprechende Info- und Hinweisschilder aufstellen und Bodenmarkierungen, wo möglich, vornehmen“, sagt Wagner. Einsatzkräfte würden den Mindestabstand von einem Meter kontrollieren. „Unsere Bauern sind auf die neue Situation vorbereitet und sind froh, dass sie ihre Produkte nun endlich wieder anbieten dürfen. Wie immer, gibt es eine bunte Produktpalette. Nur Speisen und Getränke, wie etwa Most, werden diesmal nicht angeboten“, sagt Wagner.



Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.