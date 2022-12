Schärding und der Wirbel nach dem Sturm

Franz Angerer vollendete, was "Kyrill" begonnen hatte: Als der Wintersturm im Jänner 2007 über weite Teile Europas fegte, beschädigte er auch das Gebäude der ehemaligen Wieninger-Brauerei in Schärding. Und zwar so stark, dass der damalige Bürgermeister Angerer (VP) als Baubehörde erster Instanz beschloss, dass das sogenannte "Grömerhaus" wegen "Gefahr im Verzug" zu einem großen Teil abgerissen werden müsse.

Zu voreilig, wie ihn das Bundesdenkmalamt bald wissen ließ. Denn wie die gesamte Altstadt Schärdings stand das Gebäude unter Denkmalschutz. Bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft brachte das Bundesdenkmalamt nur einen Monat nach dem Orkan einen Antrag auf Wiederherstellung ein. Diese sei durch eine "Gesamtkopie" möglich, hieß es. Die Aufhebung des Denkmalschutzes wurde abgelehnt. "Es ist unverständlich, dass man einen Ziegelhaufen weiter unter Denkmalschutz stellen will", sagte der Bürgermeister damals.

Aus der Auseinandersetzung entwickelte sich ein Dauerstreit. In Schärding wurde die ehemalige Wieninger-Brauerei nur noch "der Schandfleck" genannt, bis das Licht im November 2010 von Rot auf Grün schaltete: Das Bundesdenkmalamt segnete die zum wiederholten Male erneuerten Wiederaufbaupläne schließlich ab.

"Kompromiss gefunden"

Die Wiederherstellung sollte sich ausschließlich auf die äußere Erscheinung beschränken, innen sollte freier Gestaltungsraum bestehen.

Die Bauzeit für das Projekt "Wieningerstraße 3" betrug eineinhalb Jahre, auf fünf Geschoßen wurden 19 Eigentumswohnungen, ein Geschäft und vier Büros errichtet. "Es hat damals viele verschiedene Vorschläge gegeben. Schließlich wurde zwischen allen Beteiligten ein Kompromiss gefunden.", sagt Schärdings aktueller Bürgermeister Günter Streicher (SP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Land und Leute

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.