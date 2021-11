Aufgrund der angespannten Corona-Situation fand die konstituierende Sitzung des neuen Schärdinger Gemeinderates am Montagabend in der Bezirkssporthalle statt. Der neue SPÖ-Bürgermeister Günter Streicher, der nach 18 Jahren Langzeit-Stadtchef Franz Angerer (ÖVP) ablöste, zeigt sich im OÖN-Gespräch über das Gesprächsklima erfreut. "Es waren schon vor der Gemeinderatssitzung am Montagabend sehr konstruktive Treffen mit den Vertretern der ÖVP, FPÖ und der Bürgerliste.