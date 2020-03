Schärding rückt in der Krise zusammen

Auf der Internetseite www.schaerdingjetzt-gemeinsam.at werden verschiedene Informationen, die das tägliche Leben betreffen, angeführt und laufend ergänzt. Mit der Erstellung dieser Informationsplattform wolle man in dieser herausfordernden Zeit ein Zeichen setzen, heißt es von der Stadtgemeinde in einer Aussendung.

Die Homepage soll den Schärdinger Unternehmen eine zusätzliche Hilfestellung bieten, indem sie dort ihre Leistungen präsentieren können. Beispiele sind Online-Bestellmöglichkeiten oder das Angebot von Zustelldiensten.

"So wollen wir einerseits erreichen, dass die Schärdinger Bürger einen Überblick erhalten, und andererseits den Unternehmen eine gemeinsame Plattform bieten", so Schärdings Bürgermeister Franz Angerer (VP). Der Appell des Stadtchefs der Barockstadt: "Lassen wir, soweit das möglich ist, das Geld in der Stadt, helfen wir zusammen."

Die regionale Schärdinger Plattform soll das Zusammenleben, die Zusammenarbeit und das Miteinander stärken. Das Motto: durchhalten, Abstand halten, zusammenhalten.

Mehr Informationen gibt es beim Stadtmarketing Schärding. Ansprechpartnerin ist Cornelia Lechner: cornelia.lechner@schaerding.ooe.gv.at

