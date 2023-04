Schärding: Reifendieb dürfte 300 Mal zugeschlagen haben

Dass er vom Firmeninhaber beobachtet werden würde, damit dürfte ein Reifendieb nicht gerechnet haben. Am Dienstag nach 21 Uhr war er auf dem Gelände einer Firma in St. Florian am Inn dabei, zwei Autoreifen zu stehlen, als ihn der Firmenchef bemerkte. Dieser alarmierte per Notruf die Polizei. Mehrere Streifen rückten aus, um den Dieb zu erwischen. Nicht weit von der Firma entfernt konnten die Beamten dann einen 39-jährigen Rumänen anhalten.

Bei der Durchsuchung seines Lkws konnten nicht nur die eben gestohlenen, sondern auch noch acht weitere Pkw-Reifen gefunden und sichergestellt werden. Bei den Ermittlungen der Polizei Schärding stellte sich heraus, dass das nicht der erste Diebeszug des 39-Jährigen gewesen war: Weitere 300 Reifendiebstähle, die sich seit März 2022 größtenteils in Deutschland und auch Frankreich ereignet hatten, dürften ebenfalls auf das Konto des Mannes gehen. Der 39-Jährige zeigte sich umfassend geständig, die zum Teil Gebraucht- und Neureifen in Rumänien verkauft zu haben. Eine genaue Schadenssumme konnte noch nicht beziffert werden. Der Mann wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt.

