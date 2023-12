Schärding innovativ: Neue App löst Karte ab

Die "Schärdingkarte" – die bislang Bonuspunkte und somit Rabatte garantierte – wird mit 31. Dezember eingestellt. Auf sie folgt eine neu entwickelte App, mit der man zukünftig schnell und unkompliziert seine Vergünstigungen sammeln kann. Der Verein "Schärding innovativ", zu dem mehr als 100 Mitglieder aus der Schärdinger Wirtschaft zählen, machte dabei aus der Not eine Tugend, wie Obfrau Sandra Hofbauer erzählt: "Die Firma, die die Schärdingkarte hergestellt hat, hört mit Ende des Jahres mit der Produktion auf. Deswegen blieb uns gar nichts anderes übrig, als auf eine moderne App umzusteigen."

Wie bei der "Schärdingkarte" erhalten die Kunden mithilfe der App bei jedem Einkauf Rabatte in Form von Bonuspunkten. Stand jetzt werden die App 15 Betriebe in und um Schärding nutzen, wo die gesammelten Bonuspunkte auch eingelöst werden können. Im Vergleich zur Karte bietet die App zusätzliche Vorteile. "Die Kunden haben viel mehr Möglichkeiten, und der Einkauf wird unkomplizierter", sagt Hofbauer. Statt beim Bezahlen an der Kasse die Karte herausholen zu müssen, könne man ab sofort einfach und schnell die Kundenkarte in der App auswählen. Zudem sei man auch immer bestens informiert über aktuelle Angebote, erklärt Hofbauer.

Guthaben noch heuer einlösen

Nutzer der "Schärdingkarte" werden gebeten, ihr Guthaben noch bis Ende des Jahres einzulösen. Aufgrund der Produktionseinstellung der Herstellerfirma und der App-Umstellung ist es nicht möglich, das bisherige Guthaben zu übertragen. "Diese Information wurde von uns bereits im Frühjahr erstmals kommuniziert. Wir bitten um Verständnis", sagt Hofbauer.

