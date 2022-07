Schärding: Heuer wieder großes Schlemmerfest

An drei Tagen verwandelt sich die Schärdinger Innenstadt bereits zum 15. Mal in eine internationale Kulinarikmeile, in vergangenen Jahren strömten Tausende Besucher zum Fest. Es wird gekocht, gegrillt, geschmort, gebraten und geräuchert: An mehr als 70 Ständen von den Schärdinger Aktiwirten und deren Partnerbetrieben wird verköstigt und mit Getränken versorgt. Zum Fest geboten werden Musik und Showeinlagen.

Das Schlemmerfest findet von 8. bis 10. Juli täglich ab 17 Uhr in der Schärdinger Innenstadt statt. Alle Infos zum Fest finden sich auf www.aktiwirte.at.