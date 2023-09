Schärding: Aufregung um Pläne für Wohnungsbau in der Passauer Straße

„Kontroversiell“ bezeichnet Bürgermeister Günter Streicher (SP) im OÖN-Gespräch jene Bauverhandlung, die am vergangenen Montag in Schärding stattfand. Anlass dafür waren die Pläne eines Immobilienentwicklers aus dem Bezirk Schärding, die den Bau eines Wohnhochhauses in der Passauer Straße vorsehen. 19 Wohneinheiten sollen durch den Neubau in der Barockstadt entstehen.