Schärding: Angerer tritt 2021 erneut bei der Wahl an

In geheimer Wahl haben sich die VP-Fraktion und die VP-Stadtpartei einstimmig dafür ausgesprochen, dass Franz Angerer bei der nächsten Bürgermeisterwahl erneut antreten soll.

"Ich danke für das Vertrauen und nehme die Wahl gerne an", sagte Angerer. Damit, dass er 100 Prozent der Stimmen erhalten würde, habe er nicht gerechnet.

"Das ist jedenfalls eine starke Grundlage für eine gemeinsame Basis", so der Stadtchef. Er habe noch "Kraft, Ideen und Energien", und er bringe damit kein Opfer, sondern tue es mit viel Begeisterung, so Angerer, der bei der Wahl in rund zwei Jahren 71 Jahre alt sein wird.

Viel Zuversicht

"Wir glauben an unseren Erfolg und werden nichts dem Zufall überlassen. Wir haben in den vergangenen Jahren im Konsens mit allen politischen Kräften vieles für Schärding erreicht", betonte Angerer, der seit 2003 Bürgermeister von Schärding ist.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.