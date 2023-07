Schärding: 38-Jähriger beim Holzsägen verletzt

Donnerstagmorgen verletzte sich ein 38-Jähriger aus Maasbach im Bezirk Schärding beim Holzschneiden am rechten Daumen. Für die Holzarbeiten hatte er an seinem Traktor einen Sägeautomaten befestigt, in dem sich ein Holzstamm verkeilte. Als der Mann den Stamm händisch aus der Maschine lösen wollte, schnellte das Sägeblatt herunter und verletzte den Mann am rechten Finger. Dieser wurde sogleich vom Notarzt eines Rettungshubschraubers erstversorgt und danach ins Klinikum Schärding gebracht.

