Schach: Eine Sportart, die allen Beteiligten zu denken gibt

Dietmar Hiermann, Obmann des Schach-Klub Taufkirchen an der Pram

Für Dietmar Hiermann ist es mehr als nur ein Spiel. "Schach erlaubt mir, für eine kurze Zeit die Probleme des Alltags zu vergessen und stattdessen in eine Welt von Helden und Königen einzutauchen", sagt der Obmann des Schach-Klubs Taufkirchen an der Pram. "Ich kann mich an meinen Gegnern messen, Abenteuer bestehen, Schlachten gewinnen und mein Königreich zum Sieg führen." Nicht umsonst wird Schach oft als "das königliche Spiel" bezeichnet.