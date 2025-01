SC Höhnhart legt Grundstein für Titel und Medaillen

Wie groß die Begeisterung in der Region für den Skisprungsport ist, belegte am vergangenen Wochenende die Teilnehmerzahl beim Goldi-Talentecup, der in Höhnhart über die Bühne ging. Skisprunglegende Andreas Goldberger ist zum wiederholten Male im Land unterwegs, um junge Talente zu entdecken. Beim Tourstopp in Höhnhart konnte er knapp 60 Kinder begrüßen, die sich zum ersten Mal über die Schanze wagten.