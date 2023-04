"Sauwald Giro": Team Alpha bringt Rundfahrt zurück

Die Vorbereitungen im Team Alpha laufen. Nach elf Jahren veranstaltet der Radclub wieder eine Radrundfahrt durch den Bezirk. Erstmals unter dem Namen "Sauwald Giro" sind alle begeisterten Hobby-Radsportler eingeladen, sich am Sonntag, 3. September zu messen und um den Premierensieg mitzufahren. Dafür hat das Organisationskomitee des Team Alpha, das in der Sauwaldgemeinde St. Roman beheimatet ist, auch ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Federführend beteiligt daran ist unter anderem Andreas Holzapfel, der Teil des Organisationsteams und für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist.

"Wir waren schon seit Längerem motiviert, wieder eine Radrundfahrt im Bezirk zu veranstalten", sagt Holzapfel im OÖN-Gespräch. Nun hat man heuer Nägel mit Köpfen gemacht. Zwei Strecken – 108 und 61 Kilometer lang – werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt und sollen alles bieten, was das Radlerherz begehrt. Vor allem die längere Strecke hat es mit mehr als 1.400 Höhenmetern in sich.

Start und Ziel des 1. "Sauwald Giro" wird im Ortsgebiet von St. Roman sein. Bild: Team Alpha

"Für die Premiere rechnen wir mit knapp 300 Teilnehmern", sagt Holzapfel. Zumindest wäre es eine Zahl, mit der man im Verein zufrieden wäre. "Wenn es mehr werden, haben wir aber natürlich auch nichts dagegen", ergänzt der Mitorganisator mit einem Schmunzeln. Für eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist aber auch eine Vielzahl an Helfern notwendig. Holzapfel geht davon aus, dass es 70 bis 80 Personen brauchen wird, die für die Veranstaltung mitanpacken. Sie werden nicht nur neben den Strecken, die sich durch den gesamten Bezirk Schärding ziehen, benötigt, sondern auch im Start- und Ziel-Bereich. Dieser ist in der Heimat des Vereins, im Ortsgebiet von St. Roman vorgesehen. Dort findet neben der Siegerehrung auch eine "After-Race-Party" im Anschluss an die Rennen statt.

Disziplin und harte Arbeit

"Wir sind bereits voller Vorfreude für die Premiere und hoffen, dass wir sie gut über die Bühne bringen werden", sagt Holzapfel. Dafür spreche auch der Trend. "Als unser Verein vor etwas mehr als zehn Jahren gegründet worden ist, hätte keiner geglaubt, welche sportlichen Erfolge wir feiern dürfen", spricht Holzapfel die Siege im Team beim Race Across America 2019 oder den Triumph von Sebastian Michetschläger beim Race Around Austria im vergangenen Jahr an. "Das ist nur mit Disziplin und viel harter Arbeit möglich." Daher sei er auch für die Organisation der großen Veranstaltung am 3. September zuversichtlich, mit der sich das Team Alpha langfristig im Rennkalender etablieren will.

Anmeldungen für den "Sauwald Giro" sind bereits möglich unter time2win.at/event/449

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer