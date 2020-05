Von Krisenstimmung ist in der Sauwaldkommune nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Das Unternehmen "Sauwald Erdäpfel" investiert am Standort in St. Aegidi und hat mit dem Bau einer 2100 Quadratmeter großen Lager- und Verarbeitungshalle im Gewerbegebiet begonnen.