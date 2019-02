Saunawelt in Geinberg wird ab April umgebaut: Schließung bis Herbst

GEINBERG. Alles neu – so heißt es ab Herbst in der Saunalandschaft der Therme Geinberg.

Sauna wird umgebaut (Symbolfoto) Bild: Fotolia

Gerüchte, wonach die Saunalandschaft der Therme Geinberg ab April geschlossen werde, bestätigte die Thermen-Geschäftsleitung am Freitag auf Anfrage der OÖNachrichten. Der Grund: Der öffentliche Saunabereich wird umgebaut und völlig neu gestaltet.

„Es stimmt, die Sauna wird mit 23. April geschlossen, an diesem Tag beginnen wir mit den Umbauarbeiten“, sagt Marketing-Leiter Wolfgang Niederhauser. Der Saunabereich werde für rund sechs Monate geschlossen.

Neueröffnung im Oktober

„Im Oktober wollen wir dann die neue Saunawelt eröffnen“, so Niederhauser. Der genaue Zeitpunkt der Wiedereröffnung stehe noch nicht fest. Details zur Gestaltung der neuen Saunalandschaft wollte die Thermenleitung noch nicht bekanntgeben. Man wolle aber dem bisherigen Konzept – „klein und fein“ – treu bleiben. „Diese Atmosphäre haben die Gäste schon bisher bei uns sehr geschätzt, das werden wir weiterführen“, sagte Niederhauser.

Es sei Zeit für Neuerungen gewesen: „Manche Teile stammen aus der Zeit der Eröffnung (1998; Anm.d.Red.), andere wurden vor zehn Jahren errichtet“, so der Marketing-Chef der Therme Geinberg.

Ein Jahr Freizeitbad Ried

Profiteur von der zeitweisen Schließung der großzügigen Saunawelt in Geinberg könnte das Freizeitbad Ried sein. Die Saunalandschaft mit fünf Saunen, Dampfbad, Infrarotkabinen und Außen-Solebecken feiert am Samstag, 9. Februar, den ersten Geburtstag. Die Saunawelt hat bis Mitternacht geöffnet, Livemusik und spezielle Aufgüsse werden angeboten.

Nach leichten Startschwierigkeiten - vor allem in Verbindung mit dem heißen Sommer - dürfte sich die Entwicklung der Besucherzahlen im Freizeitbad Ried zuletzt stark verbessert haben. Viele Innviertler, die gerne in die benachbarte Thermenregion nach Bayern pendelten, kommen mittlerweile regelmäßig in die Saunalandschaft nach Ried.

Freizeitbad Ried könnte profitieren

