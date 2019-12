Wasser holen ist die tägliche Aufgabe von Frauen und Kindern in vielen Regionen Afrikas. Kilometerweit mussten sie auch in einem kleinen Dorf in Nigeria gehen, um zu einem Wasserloch zu gelangen. Mit dieser Tortur ist jetzt dank Feldkirchner Unterstützung Schluss. Binnen fünf Wochen wurde eine Brunnenanlage mit einer täglichen Kapazität von 30.000 Litern errichtet. Kürzlich machte sich eine Feldkirchner Abordnung auf den Weg nach Afrika, um den Brunnen einzuweihen.