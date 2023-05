"Sattelfest" in Ried für alle Radfahrer

Start und Ziel ist in der Brauerei Ried, zur Auswahl stehen Runden über 30, 60 und 70 Kilometer sowie eine Familienrunde über zwölf Kilometer. Räder aller Art sind willkommen, in der Brauerei wird ab 8 Uhr verköstigt. Um 9 Uhr starten Vintageräder, um 10 Uhr alle anderen Fahrradtypen, um 11 Uhr geht es an die Familienrunde.

"Wir freuen uns auf einen Tag, an dem Sport, Genuss und Freundschaft im Vordergrund stehen. Denn es muss nicht immer schneller, besser, weiter sein. Das Inn4tler Sattelfest lädt zum Entschleunigen und Genießen ein", so Vereinsobmann Josef Gadermaier. Infos zu den Strecken und Anmeldung auf www.radsportteam-ried.at

